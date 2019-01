Belg (73) en vriendin opgepakt in Portugal nadat ze buurman met 9 kogels afmaken HR

10 januari 2019

09u06

Bron: Eigen berichtgeving 11 Een 73-jarige Belg en zijn jongere vriendin (58) zijn in Portugal opgepakt omdat ze hun buurman (81) zouden vermoord hebben. Met negen kogels maakten ze zo een einde aan een burenruzie. Om de feiten te verbergen, simuleerden ze een overval.

Een Belgische man en zijn jongere Portugese vriendin zijn na een uitgebreid onderzoek door het openbaar ministerie van Faro zijn aangeklaagd voor moord. Het koppel uit Silves, een van de mooiste dorpjes in de Algarve, is opgesloten in de gevangenis.

De feiten gebeurden twee jaar geleden, in de nacht van 18 op 19 december 2016. Ze kwamen uiteindelijk aan het licht nadat de Belg als getuige werd verhoord in de mysterieuze zaak.

Na een aanslepend conflict met hun buur, zou het koppel het 81-jarige slachtoffer om het leven gebracht hebben met negen schoten uit een karabijn. De buurman overleefde de executie niet.

Bewijzen gedumpt in zee

Na de feiten simuleerden de 73-jarige Belg en zijn 58-jarige vriendin een overval in het huis van hun buur. Verdachte kledingstukken staken ze in brand en het wapen en ander bewijsmateriaal gooiden ze van op de klif van Sagres in zee.