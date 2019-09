Belg (67) komt om bij frontale botsing in Spanje tvc

28 september 2019

10u16

Bron: Belga 0 Bij een zwaar verkeersongeval gisterenochtend op de N-340 in Peñíscola, in het noordoosten van Spanje, is een Belg van 67 jaar om het leven gekomen. Dat schrijft de lokale krant Levante op zijn website.

🔴 Fallecen un hombre y una mujer en una colisión entre dos coches en #Peñíscola https://t.co/gnrGa9TR40 #accidente pic.twitter.com/PLnGwYDvgJ Levante-EMV(@ levante_emv) link

Het ongeval gebeurde omstreeks 06.45 uur. Twee bestuurders reden frontaal op mekaar. Ze zaten gekneld in hun voertuigen. De hulpdiensten konden bij hun aankomst alleen nog het overlijden vaststellen. Het andere slachtoffer is een vrouw van 51 uit Vinaros.

Na de crash belandde een voertuig in de vangrail en het andere, dat volledig vernield was, kwam midden op de baan te staan. De Guardia Civil sloot de weg in beide richtingen af tot 8.15 uur zodat de brandweer de slachtoffers kon bevrijden en de weg kon vrijmaken.