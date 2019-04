Belg (62) probeert in Montpellier voor miljoenen euro’s vervalste Van Gogh te verkopen Hans Renier

02 april 2019

06u32

Bron: ANP, France Blue 0 Buitenland In het Zuid-Franse Montpellier heeft de politie een 62-jarige Belg aangehouden omdat hij, samen met drie anderen, een vervalste Van Gogh probeerde te verkopen. Ze vroegen miljoenen euro’s voor het kunstwerk.

De vier venters leurden volgens Franse media met wat ze een schets van de schilder Vincent van Gogh (1853-1890) noemden. De tekening heet ‘L'homme à la pipe' (Man met pijp) en is een zelfportret van Van Gogh uit 1889 volgens de aanbieders, die de waarde van het werk op vele miljoenen euro's schatten.

De politie kreeg lucht van de zaak en heeft het kunstwerk afgelopen weekend in beslag genomen en specialisten te hulp geroepen. Deskundigen van het Parijse Orsay-museum hebben snel vastgesteld dat dit geen echte Van Gogh is.

Nog kunstwerken

De arrestanten zijn een 62-jarige Belg, die een eveneens vervalst eigendomsbewijs van de Van Gogh had, en een man die in Perpignan woont en eerder is veroordeeld wegens oplichterij. Ook zijn levensgezellin is aangehouden. In hun woning trof de politie een heleboel kunstwerken aan. Het vermoeden is gerezen dat die niet allemaal echt zijn. Er is nog een medeplichtige aangehouden, maar alleen de Belg en de man uit Perpignan zijn in hechtenis genomen.

Vincent Van Gogh was een Nederlandse kunstschilder en wordt gezien als een van de grootste schilders van de 19e eeuw.

Bekijk ook:

Faroek zoekt dief die schilderij dat van Michelangelo kan zijn uit kerk stal.

Dief neemt peperduur schilderij in museum gewoon van de muur en vertrekt ermee.