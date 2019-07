Belg (61) steekt echtgenote (57) dood na feestje in Spaanse Calpe KVDS

22 juli 2019

12u09 246 Buitenland Een Belgische man heeft gisteravond zijn echtgenote om het leven gebracht in de populaire Spaanse vakantieplaats Calpe. Dat melden verscheidene Spaanse media. Daarna zou hij geprobeerd hebben om zelf uit het leven te stappen.

De vrouw (57) - ook een Belgische - zou volgens El Confidencial zeker 4 messteken gekregen hebben. Dat schrijft de krant op basis van verklaringen van de Spaanse politie. Een steekwonde in de borstkas werd haar fataal. De man – die ook steekwonden had – is meegenomen naar het ziekenhuis, waar hij meteen geopereerd werd.

Dochter

Bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek vertelden aan de Spaanse televisiezender laSexta dat het de dochter van de vrouw uit een vorige relatie was, die het koppel vanmorgen rond 1.30 uur vond in een huis in de wijk Parque de la Vallesa.





Volgens dezelfde bronnen zouden er in het verleden nooit problemen gemeld zijn bij het koppel. De twee waren al 4 jaar samen, kwamen regelmatig naar de streek en verhuisden enkele maanden geleden permanent naar de regio. De Spaanse kranten El Español en Las Provincias schrijven dat het drama gebeurde na een feestje ter ere van onze nationale feestdag, waarop nog andere Belgen aanwezig waren. (lees hieronder verder)

De Spaanse hulpdiensten bevestigden voorlopig alleen dat de 57-jarige vrouw overleden is en dat ze een 61-jarige man met steekwonden naar het Marina Baixa-ziekenhuis brachten in Villajoyosa.

Bronnen dicht bij het onderzoek verklaarden aan het Spaanse nieuwsagentschap EFE dan weer dat de eerste vaststellingen wijzen op mogelijke feiten van partnergeweld. De Guardia Civil onderzoekt het spoor, maar een bevestiging van die hypothese is er nog niet.

Buitenlandse Zaken in België bevestigt het overlijden van de vrouw, maar kan geen verdere informatie kwijt.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of online op www.zelfmoord1813.be

