Belg (60) opgepakt in Filipijnen: "Hij wilde die kinderen niet ontvoeren. Dit is een vreselijk misverstand"

09u49

De man werd opgepakt aan een busstation in de Filipijnse stad Cebu. Hij wordt beschuldigd van poging tot kinderontvoering. "Koen is een wereldverbeteraar. Van kinderhandel, of érger, is geen sprake." Dat zegt de familie van een 60-jarige Belg die sinds dinsdag achter Filipijnse tralies zit op verdenking van poging tot kinderontvoering.

De zestiger was in het gezelschap van twee tieners en vier kinderen toen hij dinsdagochtend werd ingerekend in de buurt van een busstation in de Filipijnse stad Cebu. "Uit verklaringen van de kinderen bleek dat de man geen familie was", citeert Het Nieuwsblad een verklaring van de politie.

Volgens familie van de kinderen, van 13, 9, 4 en 3 jaar, en verwanten van de opgepakte landgenoot, is er van de beschuldigingen niets van aan. "Koen zou met de kinderen een uitstap maken. Dit is een vreselijk misverstand. Hij heeft hen niet ontvoerd", zeggen de ouders van de kinderen. De Filipijnse vader had het gezelschap kort voor de arrestatie van de Belg aan het busstation afgezet. Ze wilden naar verluidt een bezoek brengen aan Moalboal, een kuststad. "Ik kon niet mee naar binnen, omdat ik mijn auto er niet mocht parkeren", zegt Ramon, de vader van de oudste kinderen en de grootvader van de jongste. Zijn dochter en haar man zouden meegaan op uitstap.

Tsunami

Desondanks werd de Belg gearresteerd. De Filipijnse familie steunt de zestiger, die sinds vrijdag op de Aziatische archipel verbleef. Ze kent de man al jaren. De Belg trok na de tsunami van 2004 met een organisatie naar de Filipijnen om er vrijwilligerswerk te doen. In die periode maakte hij kennis met het gezin en ze bleven contact houden. Hij bezocht de familie meermaals na de natuurramp en nam hen mee op uitstap. "We hopen dat dit snel opgelost raakt. Koen is een vriend", zegt de Filipijnse vader Ramon.

Ook de broers van de Belg zeggen dat er geen kwaad opzet in het spel is. Koen bekommerde zich om die familie en hielp hen financieel, klinkt het. "Van kinderhandel, of erger, is hier geen sprake. Daar steek ik mijn handen voor in het vuur", aldus familie van de zestiger.

De Filipijnse politie bevestigde gisteren aan Het Nieuwsblad de arrestatie van de Belg, maar gaf verder geen commentaar.

Streng beleid

Kindermisbruik is een groot probleem in de Filipijnen en de autoriteiten proberen de uitbuiting streng aan te pakken. Voor de arrestatie van de Belg zou de politie zich beroepen op een wet die het verbiedt om met kinderen jonger dan twaalf jaar, die geen familie zijn, samen te vertoeven op bepaalde plaatsen.