Belg (59) overleden nadat auto naar beneden stort langs kust van La Palma

10 juli 2020

08u08 22 Langs de kust van La Palma, een van de Canarische Eilanden, is een Belgische man (59) om het leven gekomen. Zijn wagen raakte om een nog onbekende oorzaak van de weg af en stortte naar beneden. Het slachtoffer slingerde daarbij uit het voertuig.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken kan het overlijden nog niet officieel bevestigen, maar volgens verschillende lokale media is het slachtoffer een man (59) met de Belgische nationaliteit. De hulpdiensten op het eiland La Palma werden donderdag iets voor het middaguur verwittigd. Een wagen, die op weg was naar het dorp Puerto Naos, raakte van de weg langsheen de kust af. De auto ging mogelijk een aantal keren overkop en stortte net niet in zee.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Zowel een ziekenwagen als brandweer en politie rukten uit naar de plaats van het ongeval. Voor het slachtoffer kwam de hulp echter te laat.

“Het ongeval gebeurde bij de toegang tot het strand van El Remo”, zegt een brandweerman die zijn medeleven betuigt met het slachtoffer en de nabestaanden. “De wagen ging om een onbekende oorzaak van de weg af en de bestuurder werd eruit geslingerd. De dokters konden alleen nog zijn overlijden vaststellen.”