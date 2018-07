Belg (57) komt terecht in anti-Trumpbetoging en raakt vermist Bjorn Maeckelbergh

16 juli 2018

15u41

Bron: Eigen berichtgeving 12 Van de man uit Brugge ontbreekt sinds vorige week vrijdag elk spoor, toen zijn groepje en hun begeleiders per ongeluk terechtkwamen in een stroom van anti-Trumpbetogers. De Londense politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een Belgische man die sinds vrijdag in de Britse hoofdstad vermist wordt. Luc Blieck (57) is bipolair en heeft een leerachterstand.Van de man uit Brugge ontbreekt sinds vorige week vrijdag elk spoor, toen zijn groepje en hun begeleiders per ongeluk terechtkwamen in een stroom van anti-Trumpbetogers.

Een donkere polo met witte strepen, een lichtblauwe korte broek, een donkere zonnebril, een groene pet op het hoofd en een rugzak. Zo verdween Luc Blieck volgens de Londense politie vorige vrijdag nabij Hyde Park. Aangezien hij maar een klein beetje geld in zijn portefeuille had, vermoedt de politie dat hij nog in dezelfde kleren ronddwaalt. "Hij is 57, maar heeft de geestelijke capaciteit van een kind. Hij spreekt geen Engels. Help ons alstublieft hem te vinden", vraagt de politie in een oproep op sociale media.

Luc Blieck was met zeven andere reizigers met een beperking en de begeleidende vzw Oranje voor vijf dagen in de Britse hoofdstad. "Vrijdag kwam onze groep rond 16 uur in de buurt van de Big Ben terecht in een anti-Trumpbetoging", zegt directeur Bert Putman. "Ineens liepen ze tussen een mensenstroom. De chaos was enorm. Zo is Luc de groep kwijtgespeeld." De begeleiders sloegen meteen alarm bij de hulpdiensten.

De groep is sinds zondagavond thuis, maar vzw Oranje heeft nog twee medewerkers in Londen. "Zij staan dag en nacht in verbinding met zowel politie als ambassadepersoneel. Hopelijk is Luc snel terecht. Hij heeft ook medicatie nodig. Die heeft hij niet bij", zegt Putman.