Belg (57) komt om bij ongeval met quad in Frankrijk

FVI

25 augustus 2019

13u44

Bron: Belga

0

Een 57-jarige Belg is vanmiddag omgekomen na een ongeval met een quad in het Franse departement Hautes-Alpes. Dat melden lokale media. Volgens de krant Dauphiné Libéré gebeurde het ongeval rond 14.45 uur in Sachas, in Saint-Martin-de-Queyrières, op ongeveer 10 km van Briançon, in het zuidoosten van het land.