Belg (56) op Vespa in ziekenhuis na val op hoofd in Catalonië mvdb

12 augustus 2019

11u06

Bron: Diari Més 1 Een Belgische toerist is vrijdag in de Spaanse gemeente Deltebre (Catalonië) gewond geraakt bij een motorongeluk.

De man reed op een Vespa, viel en kwam met zijn hoofd op het asfalt terecht, zo meldt de Catalaanse nieuwssite Diari Més. Wat de val veroorzaakte, is niet bekend. Hij is per ambulance overgebacht naar het ziekenhuis in Tarragona. Over zijn huidige gezondheidstoestand bestaat geen duidelijkheid.