Belg (55) probeert 25 jaar jongere vriendin te vermoorden op vakantie in Italië: zoon kan drama voorkomen KVDS

21 augustus 2019

10u20

Bron: La Repubblica, Aosta Sera, Ansa, Quotidiano Piemontese 4 Een Belg (55) heeft maandagavond geprobeerd om zijn vriendin (30) te vermoorden op vakantie in Italië. Dat melden verscheidene Italiaanse media. Het was de minderjarige zoon van de man die kon voorkomen dat hij daarin slaagde. Filip D.R. zit nu in de cel op verdenking van ontvoering en poging tot moord.

Het incident gebeurde in Rhêmes-Notre-Dame, een dorpje in de provincie Valle d’Aosta, in het noorden van Italië. Het koppel zou daar met vakantie geweest zijn en huurde er een appartement.

Reconstructie

Volgens een reconstructie van de feiten zou de man een hoogoplopende ruzie met zijn vriendin gekregen hebben. Daarop zou hij haar in een kamer hebben opgesloten en geprobeerd hebben om haar te wurgen. In Italiaanse media is er ook sprake van dat hij haar geslagen zou hebben met het handvat van een bijl en dat ze met haar hoofd tegen een tafel terechtgekomen zou zijn.





Het was de tienerzoon van de man die een drama kon voorkomen. Hij zou gezien hebben wat er gebeurde en in paniek alarm hebben geslagen. “Papa is aan het vechten”, meldde hij aan de autoriteiten.





De man werd opgepakt door de politie en voorlopig opgesloten in de gevangenis van Brissogne. Zijn vriendin werd naar het ziekenhuis gebracht in Aosta. Ze zou kneuzingen en nog enkele andere verwondingen hebben en zou volgens de dokters 20 dagen nodig hebben om te herstellen.