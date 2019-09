Belg (55) overleden na zwempartij in Turkse badplaats Bodrum HR

06 september 2019

06u58 0 Buitenland Een 55-jarige Belg is in de Turkse badplaats Bodrum overleden na een zwempartij. Eddy A.(55), volgens Turkse media vader van drie kinderen, werd door andere toeristen aangetroffen in het water. Ze probeerden nog tevergeefs om hem te reanimeren.

Volgens lokale media was de man met zijn vrouw en drie kinderen op vakantie in Bodrum. Terwijl de rest van het gezin genoot van een boottocht, was Eddy A. (55) aan het zwemmen. Hij zwom in de zee, aan de baai van Poyraz, die populair is bij zwemmers en duikers, en om te snorkelen.

Het waren andere toeristen die het lichaam van de Belg gisteren in zee ontdekten. Terwijl ze de redders verwittigden, brachten ze de bewusteloze Belg naar het strand. Daar probeerde men nog om hem via hartmassage te reanimeren. Eddy A. werd naar het ziekenhuis van Bodrum gebracht, maar de hulp kwam te laat.

Een autopsie zal moeten uitwijzen wat de exacte doodsoorzaak was.

