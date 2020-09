Belg (55) krijgt hartstilstand tijdens surfen in Zuid-Frankrijk KVDS

01 september 2020

16u07 42 Een Belgische man (55) heeft maandagmiddag een hartstilstand gekregen terwijl hij aan het surfen was aan het strand van Veillat in Saint-Raphaël, een badplaats in het zuiden van Frankrijk. Dat meldt de Franse nieuwssite Var-Matin.

De toerist verdween in de golven, maar gelukkig had een getuige alles gezien. Hij kon de aandacht trekken van de redders op het strand en die schoten meteen te hulp.

Hartmassage

Enkele minuten later hadden ze de man al op het droge gehaald. De hulpverleners begonnen meteen met hartmassage en slaagden erin om de Belg te reanimeren.





Hij werd meteen naar een ziekenhuis overgebracht in het nabijgelegen Fréjus, waar hij een reeks onderzoeken onderging. Hij zou niet meer in levensgevaar zijn. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt.



