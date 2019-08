Belg (55) die beschuldigd werd van moordpoging op vriendin tijdens vakantie in Italië vrijgelaten KVDS

22 augustus 2019

15u31 0 De Belg (55) die maandagavond opgepakt werd in Italië voor ontvoering en poging tot moord op zijn vriendin, is weer op vrije voeten. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA. De onderzoeksrechter vond het niet nodig dat Filip D.R. in de cel bleef en herleidde de aanklacht tegen de man tot ‘slagen en verwondingen’.

De feiten gebeurden in het plaatsje Rhêmes-Notre-Dame, in het noorden van Italië. Filip D.R. was er met zijn Nederlandse vriendin (34) en zijn zoon op vakantie en huurde er een appartementje. Maandagavond kreeg het koppel een hoogoplopende ruzie. Volgens de politie zou Filip D.R. zijn vriendin opgesloten hebben in een kamer, waarna hij haar probeerde te wurgen. Zijn minderjarige zoon was er getuige van.

Verdedigen

Eerder vandaag kreeg de man de kans om zich te verdedigen bij onderzoeksrechter Giuseppe Colazingari. Die moest beslissen of de man nog langer in de cel moest blijven in Brissogne. Filip D.R. vertelde een heel ander verhaal dan de ordediensten. Hij gaf toe dat hij ruzie had gemaakt met zijn vriendin, maar het zou niet verder gegaan zijn dan “een wederzijdse duw” en hij zou niet de intentie gehad hebben om haar te doden. De openbare aanklager vroeg om de man in de cel te houden, maar de onderzoeksrechter hechte geloof aan het verhaal van de Belg en ging daar niet op in. Filip D.R. moet voorlopig wel in de regio van Rhêmes blijven.





Intussen is er ook wat meer duidelijkheid over de aanleiding van de ruzie. Volgens de Italiaanse kranten Aosta Sera en Vox Publica zou ze ontstaan zijn toen de man enkele berichten onderschepte op de smartphone van zijn vriendin. Daaruit zou gebleken zijn dat ze hem bedroog.





De vrouw werd na de feiten naar het ziekenhuis gebracht in Aosta. Ze zou volgens de dokters 20 dagen nodig hebben om te herstellen van haar verwondingen.