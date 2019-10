Belg (54) opgepakt die link heeft met ‘Nigeria Connection’ HR

15 oktober 2019

12u48

Bron: Polizei Sachsen 1 Buitenland Een Duitse vastgoedmakelaar is erin geslaagd een Belg (54) van de ‘Nigeria Connection’ te laten oppakken. Die had hem via e-mail 1 miljoen dollar beloofd voor een vastgoedtransactie. Om het geld naar Duitsland te halen, moest hij eerst zelf wel duizenden euro’s betalen. De Duitser regelde een ontmoeting, maar verwittigde ook de politie.

De 54-jarige Belg werd gisteren samen met een Duitse kompaan (38) opgepakt in Frankfurt am Main. De twee maken vermoedelijk deel uit van een internationale oplichtersbende, gekend als de ‘Nigeria Connection’. Die verstuurd over de hele wereld emails en belooft de ontvangers geld als ze hen helpen om grote sommen geld over te hevelen vanuit het buitenland. Daarbij gebruiken ze verschillende scenario’s.

In dit geval had de makelaar uit de stad Chemnitz begin september een email gekregen, zogezegd van een Amerikaanse soldaat. Die beweerde dat hij 1 miljoen dollar wilde investeren in onroerend goed. Probleem was dat zijn geld in Afghanistan zat. Om het over te hevelen naar Duitsland, zocht hij een tussenpersoon, de vastgoedmakelaar.

Ontmoeting

Die moest echter eerst zelf duizenden euro’s aan de soldaat overmaken, waarmee die laatste het geld vanuit Afghanistan in Duitsland zou kunnen krijgen. De Duitser ging er op in, maar vertrouwde het zaakje niet en verwittigde de politie. Die startte een onderzoek.

Afgelopen weekend vond een ontmoeting plaats met de vermeende Amerikaanse soldaat. Daar werd afgesproken om maandag in Frankfurt am Main het geld te overhandigen. Op dat moment echter kwam de politie tussenbeide. De twee zijn aangehouden.