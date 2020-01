Belg (54) aangehouden na opzettelijke aanrijding op snelweg in Roosendaal HR

10 januari 2020

20u44

Bron: ANP, AD 0 Buitenland De Nederlandse politie heeft een 54-jarige Belg aangehouden die vrijdag met zijn auto met opzet een man uit het Brabantse Zevenbergen zou hebben aangereden. Meerdere getuigen belden 112 om het incident op de A17 in Roosendaal te melden, zegt de politie.

Bij het oprijden van de snelweg zag de Nederlander een Belgische auto naast zich rijden, met een druk gebarende man aan het stuur. Hij ging opzij, maar kennelijk niet voldoende naar de zin van de Belg die het vermoedelijk bewust tot een botsing liet komen, aldus de politie.

Beide bestuurders bleven ongedeerd, hun auto's raakten beschadigd. De Belg deed nog een vergeefse poging om weg te rijden, maar zijn voertuig was te zwaar gehavend. Hij is aangehouden. Zijn rijbewijs is ingevorderd voor agressief en onveilig rijgedrag.