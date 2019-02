Belg (52) riskeert 18 jaar cel voor brutale moord in verlaten dolfinarium op Ibiza Hans Renier

16 februari 2019

11u48

Bron: Diaro De Ibiza, Der Bund, Blick 2 Een Belg riskeert 18 jaar cel voor zijn aandeel in een tragisch overlijden op Ibiza. In een verlaten dolfinarium beukte hij met een ijzeren staaf in op het hoofd van zijn slapende huisgenoot. Enkele uren daarvoor had hij ruzie gemaakt met de Zwitserse rijkeluiszoon.

Het slachtoffer is volgens Zwitserse media niet de eerste de beste. Bernhard Urs Mattli was in de hoofdstad Bern bekend onder de naam ‘Charly-Ibiza’. Hij was een telg van rijke familie en veroverde in de jaren ‘80 het hart van vele vrouwen. Hij reed rond in mooie en dure wagens, gokte erop los en gebruikte graag drugs. “Een excentrieke levensgenieter”, klinkt het.

‘Charly-Ibiza’ leefde elke dag alsof het zijn laatste dag was. En dat was het ook, op 21 maart 2017. Hij lag te slapen toen om 6 uur ’s morgens met ijzeren staaf op zijn hoofd werd ingebeukt. Verschillende keren. Hij kreeg trappen op zijn borst en in de liesstreek. De Zwitser, 58 jaar oud, overleefde de aanval niet.

Zijn vrienden in Bern hadden toen al even niets meer gehoord van Charly-ibiza. De flamboyante Zwitser leefde altijd op grote voet met geld van zijn ouders, maar had in zijn leven nooit een dag gewerkt. Blijkbaar raakte hij in Ibiza aan lagerwal. Hij woonde er in het verlaten dolfinarium van Sant Josep, dat leegstond sinds de jaren ’90. Het gebouw ligt op een paar honderden meters van een aantal clubs aan het strand. Hij kraakte het pand samen met twee medebewoners.

Een van hen was P.B., een 52-jarige Belg. Maar de drie bewoners van het dolfinarium kregen die nacht ruzie over het reilen en zeilen in hun woonplaats. Een buurman verklaarde aan de Guardia Civil dat hij ’s nachts hoorde schreeuwen en schoppen. De Zwitser kreeg de zwaarste klappen tijdens die vechtpartij. Daarna kroop hij in zijn bed. Het zou de laatste keer worden.

Om 6 uur ’s ochtends kreeg enkele dodelijke klappen met een ijzeren staaf. Zijn twee medebewoners probeerden nadien nog om de bloedende hoofdwonde te verzorgen, maar de Zwitser was al overleden. Twee dagen later werden de twee overblijvende krakers van het dolfinarium opgepakt.

Na onderzoek werd één kraker vrijgelaten. De Belg verhuisde naar de gevangenis, waar hij nu wacht op zijn proces. Dat vindt wellicht plaats tussen 6 en 10 mei. De openbare aanklager vraagt 18 jaar gevangenisstraf.

De vrienden van Charly-Ibiza in Bern herinneren zich de man als een ware legende. “Hij leefde als Jim Morisson”, zegt een ex-vriendin. “Hij was heel charmant, en een uitstekende minnaar.”