Belg (51) verdronken in Spanje tijdens zwempartij in zee ttr

16 juli 2019

14u54

Bron: Diari de Gerona 4 buitenland In het Spaanse L’Escala, in de provincie Gerona in de regio Catalonië, is deze ochtend een 51-jarige Belg verdronken. Dat meldt de Catalaanse nieuwssite Diari de Girona.

Een Belgische vijftiger, van wie de identiteit nog onbekend is, is vanochtend op het strand van Del Riuet in L’Escala overleden. Volgens de nieuwssite Diari de Girona ging de zee wild tekeer, waardoor de man in de problemen raakte tijdens een zwempartij. De vrouw van de man rende naar een nabijgelegen strandbar, waarna het personeel onmiddellijk de hulpdiensten verwittigde.

De oprichter van de strandbar, Quim Martinez, vertelt aan Diari de Girona dat de man in afwachting van de komst van de hulpdiensten met een surfplank uit het water werd gehaald. Dat verliep erg moeilijk, gezien de sterke stroming. Toen ze uiteindelijk op het strand waren, bleek dat de vijftiger bewusteloos was. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar zonder resultaat. De vijftiger was overleden.



Del Riuet is een zeer druk bezocht strand, maar er is geen strandwacht aanwezig, zo bericht Diari de Girona. Het is vooral een populaire plek bij windsurfers, die er genieten van de wind en de hoge golven.