Belg (51) komt om bij ongeval met helikopter en vliegtuigje in Italiaanse Alpen BVB DVDE

27 januari 2019

12u19

Bron: Belga, ANSA, WSVN 0 Bij de crash tussen een helikopter en een vliegtuigje in de Italiaanse Alpen is vrijdag ook een Belg omgekomen. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag bevestigd. “Zowel onze diensten in Brussel als onze ambassade in Rome volgen sinds zaterdag alles op; ze staan de familie bij, onder meer bij de repatriëring van het lichaam van het slachtoffer”, zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken aan Belga. De 51-jarige A. G., een man uit Waals-Brabant, zat als leerling-piloot in het vliegtuigje.

Het ongeval gebeurde boven de Rutor-gletsjer, in de Italiaanse provincie Aosta, vlakbij het ski-oord La Thuile en de Franse grens. Een klein vliegtuig botste er met een helikopter die gebruikt wordt om skiërs te vervoeren. Eerst was er sprake van vijf doden, maar gisteren vonden de 20 redders nog twee lichamen onder de sneeuw op zo’n 50 meter van de wrakken.

In de helikopter zaten skiërs, het vliegtuigje kwam van Frankrijk en had een vlieginstructeur en twee leerling-piloten aan boord. Volgens de Italiaanse politie kwam het vliegtuig in het Italiaanse luchtruim terecht zonder de Italiaanse luchtverkeersleiding op de hoogte te brengen.

Belg

Volgens het Italiaanse persbureau Ansa kwamen in de helikopter de piloot Maurizio Scarpelli (53), berggids Frank Henssler (49) en drie Duitse skiërs om het leven. Twee mensen in het vliegtuigje overleefden de crash evenmin: de piloot, Bruno Marais (59) uit Frankrijk en de leerling-piloot A. G. (51) uit België. De lichamen van de Fransman en onze landgenoot werden gisteren geborgen.

Twee mensen overleefden de botsing, maar liepen ernstige verwondingen op: de Duitse skiër Martin Warner (34) in de helikopter, en de Franse vlieginstructeur Philippe Michel (64) in het kleine vliegtuig.

Instructeur gearresteerd

De Franse vlieginstructeur, Philippe Michel, wordt in verdenking gesteld van doodslag. De man is buiten levensgevaar, maar vertoeft nog steeds op de dienst intensieve zorgen van het Parini-ziekenhuis van Aosta. Daar werd al een poging gedaan om hem te ondervragen, maar volgens Italiaanse media weigerde de Fransman te antwoorden op vragen van de onderzoekers.

Michel is wel formeel gearresteerd, en wordt bewaakt. Als zijn verwondingen het toelaten, zal hij overgebracht worden naar de gevangenis in Brissogne.