Belg (50) in Dominicaanse Republiek niet overleden door coronavirus HR

11 maart 2020

17u41

Een 50-jarige Belg die in de Dominicaanse Republiek overleden is, was niet besmet met het coronavirus. Dat meldt de krant El Nacional. De lokale overheid voerde een test uit omdat de patiënt symptomen vertoonde die deden vermoeden dat de persoon besmet was.

Het resultaat van de test werd door Rafael Sánchez Cárdenas, minister van Volksgezondheid, bevestigd aan de krant El Nacional. De exacte doodsoorzaak van de Belg is nog niet bekend. Daarvoor is het wachten op de uitslag van een autopsie. De Belgische diabetespatiënt was maandag overleden toen die vanuit een ziekenhuis in de stad Higüey werd overgebracht naar het militaire hospitaal Ramón de Lara in de hoofdstad Santo Domingo, waar ruimte is voorzien om besmette coronapatiënten in afzondering te houden.

Volgens de krant Puro Higueyano is het slachtoffer 50 jaar. De persoon zou niet in een resort verbleven hebben, maar in eigen of gehuurd appartement. Toen de patiënt in het ziekenhuis werd opgenomen, kampte die met acute ademhalingsproblemen en met lever- en nierfalen.

Nog volgens Puro Higueyano is het niet duidelijk of de Belgische burger als toerist in het land verbleef of er woonde. Volgens eerdere berichten in andere kranten ging het om een toerist.

Op de Dominicaanse Republiek viel nog geen enkele dode door Covid-19.