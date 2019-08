Belg (48) na bijna 10 jaar opgepakt voor dubbele moord in Brazilië Hans Renier

15 augustus 2019

12u26 0 Buitenland In de Brazilië is een 48-jarige Belgische zakenman opgepakt voor zijn betrokkenheid bij een dubbele moord. Die vond al in 2010 plaats, maar onze landgenoot bleef al die tijd uit de handen van het gerecht. Gisteren werd hij opgepakt na een tip.

De Belg had gisteren volgens verschillende lokale media net zijn kinderen afgezet aan school, toen hij in de ‘avenida Ayrton Senna’ in Natal werd opgepakt. Die stad ligt in de deelstaat Rio Grande do Norte en telt 1,2 miljoen inwoners.

De dubbele moord waarbij hij betrokken zou zijn, gebeurde in 2010 in de kustgemeente Conde, die bekendstaat voor haar naturistenstrand. Details over de feiten werden niet meegedeeld.

Volgens de Braziliaanse politie is de Belg een zakenman. De autoriteiten gingen deze week achter hem aan, nadat ze een tip kregen dat hij zich mogelijk in Rio Grande do Norte bevond. “De Belg was verrast bij zijn aanhouding en beweert niets te weten over de feiten die zijn arrestatie rechtvaardigen”, meldde de politie.

Hij werd in voorlopige hechtenis genomen in afwachting van het verdere verloop van de zaak voor het gerecht.