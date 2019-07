Belg (43) omgekomen bij frontale crash in Italië, echtgenote (42) zwaargewond KVDS

08 juli 2019

09u25 62 Er is een Belg om het leven gekomen bij een zwaar ongeval in het noorden van Italië. Dat melden verscheidene Italiaanse nieuwssites. Het incident gebeurde in Zambana, vlakbij Trente. Het dodelijke slachtoffer is een 43-jarige man. Zijn echtgenote (42) is zwaargewond.

Het koppel was volgens Trento Today met vakantie in de regio. Ze waren gisteren in de vroege namiddag onderweg naar Trente toen het ongeval gebeurde.

Inhaalmanoeuvre

Volgens de krant l’Adige gebeurde de crash bij een inhaalmanoeuvre van de Belgen. Hun Citroën C3 zou daarbij frontaal op een tegenligger gebotst zijn. In die Ford zat een 31-jarige vrouw uit Trente. Zij raakte zwaargewond. Een Duitser (62) die met zijn grijze Berlingo achter de Belgen reed, kon niet tijdig stoppen en deelde in de brokken. De Duitser liep lichte verwondingen op.





De hulpdiensten kregen de melding binnen iets na 14.30 uur en repten zich naar de provinciale weg 235 tussen Trente en Rocchetta. Naast politie en brandweer – die hydraulische apparatuur nodig had om de slachtoffers te bevrijden – kwam er ook een helikopter ter plaatse. Voor de 43-jarige Belg konden ze niets meer doen. Die was al overleden. Zijn vrouw bleek zwaargewond. (lees hieronder verder)

De reddingshelikopter bracht de twee zwaargewonden naar een ziekenhuis in Trente. Daar werden ze opgenomen op de afdeling intensieve zorgen.

Volgens de krant Il Dolomiti gebeurde het ongeval op een lang recht stuk weg, dat vaak gebruikt wordt om in te halen. Volgens de krant zou dat daar echter niet mogen en staat er een volle witte lijn in het midden van de weg.

Over de identiteit van de Belgen is voorlopig niets bekend.