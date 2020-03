Belg (40) gearresteerd in Spanje voor moord op 81-jarige moeder HAA

05 maart 2020

17u21

Bron: Belga 0 Een 40-jarige Belg is door de Spaanse Guardia Civil gearresteerd, op verdenking van de moord op zijn 81-jarige moeder. Hij zou de vrouw met een honkbalknuppel gedood hebben in het ouderlijke huis in Torrevieja, ten zuiden van Valencia. Dat melden verschillende lokale kranten.

De man werd op 3 maart - afgelopen dinsdag - in de vroege ochtend opgepakt. Hij had zelf de hulpdiensten gebeld, aan wie hij vertelde dat zijn moeder zwaargewond was door een ongeval in huis. De politie trof het slachtoffer dood aan, en verwittigde de Guardia Civil. Die laatste vond het relaas van de man ongeloofwaardig.

Volgens de politie kreeg de Belg in oktober 2019 een huisverbod opgelegd voor agressie. Desondanks woonde hij nog altijd bij zijn moeder.