Belg (39) verkracht zijn ex-vrouw die 8 maanden zwanger is van nieuwe vriend

04 september 2019

15u58

Bron: La Voix du Nord, Nord Littoral 2 Buitenland Een 39-jarige Belg staat in Frankrijk terecht voor weerzinwekkende feiten. Hij trok vanuit Luik met de trein en taxi naar het nieuwe huis van zijn ex-vrouw in de buurt van Calais. Hij sloot de vrouw op in haar slaapkamer en verkrachtte ze verschillende keren. Zij was toen acht maanden zwanger van haar nieuwe vriend.

De feiten gebeurden eind januari 2017 in Bonningues-les-Calais. De Belg kon blijkbaar de breuk met zijn ex niet verwerken. Die dag vertrok hij met de trein vanuit Luik, en reisde met een taxi verder tot aan het huis waar zijn ex woonde. Ze waren toen iets meer dan een jaar uit elkaar, maar wel nog steeds getrouwd.

Via de tuin en de veranda raakte hij binnen. De vrouw, die net hout was gaan halen voor de open haard, was compleet verrast. Ze werd door haar ex met de haren naar de slaapkamer gesleurd. Daar bond hij de vrouw vast aan het bed, met touw, ketting en hangslot. “Ze bewoog te veel”, zegt hij. “Ik moest ze wel vastbinden om te kunnen praten.”

Hij beledigde haar en dreigde ermee haar kind om zeep te helpen. Het slachtoffer werd ruw gedwongen tot orale seks, en daarna verschillende keren verkracht. Met zwarte stift schreef hij ‘salope’ (slet) op haar zwangere buik.

Op heterdaad betrapt

Toen haar ex even uit de slaapkamer verdween, slaagde het slachtoffer erin de politie te verwittigen. Toen de dader dat vernam, begon hij de vrouw opnieuw te misbruiken en beledigen. Hij werd uiteindelijk op heterdaad door de agenten betrapt.

Op een van de deuren in het huis stond geschreven: ‘Bâtard de Français, voleur de femme, gros lard’. Vrij vertaald: ‘Vuile Fransman, vrouwendief, vetzak’. De beschuligde geeft toe dat hij de vrouw heeft opgesloten, maar beweert dat hij de vrouw niet verkrachtte. De agenten die op het proces kwamen getuigen, zijn nochtans duidelijk: “Dit was een verkrachting”, zeggen ze.

De dader zit sinds de feiten in voorlopige hechtenis. Hij riskeert 20 jaar gevangenisstraf.