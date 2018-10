Belg (39) steekt politiechef in het zuiden van Frankrijk dood om hond

01 oktober 2018

04u16

Bron: Belga, France TV Info, France 3 Regions

In de stad Rodez, in het zuidwesten van Frankrijk, is het hoofd van de gemeentepolitie eerder deze week neergestoken en overleden aan zijn verwondingen. De stad is in shock. Volgens France 3 werden de feiten gepleegd door een Belg.