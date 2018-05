Belg (39) die uit politiewagen ontsnapte, is opgepakt in Rotterdam

mvdb

18 mei 2018

12u22

Bron: ANP

Een Belgische gedetineerde die maandagmiddag tijdens vervoer naar de gevangenis in het Nederlandse Grave (Noord-Brabant) ontsnapte, zit weer vast. Een speciaal team van de Nederlandse politie hield hem gisteravond aan in een eetcafé aan de Oude Binnenweg in Rotterdam.