Belg (37) die hele reeks goede doelen in VS geld ontfutselde krijgt 60 maanden cel en moet 1,5 miljoen terugbetalen Koen Van De Sype

12 januari 2020

07u47 0 Een Belg (37) die in de Verenigde Staten honderden goede doelen en advocatenkantoren oplichtte, heeft 60 maanden cel gekregen. A.S. moet zijn slachtoffers ook ruim 1,6 miljoen dollar – 1,5 miljoen euro – terugbetalen. Niemand was veilig voor de gewetenloze bende waarin hij een spilfiguur was. Ze lichtte onder meer organisaties op die zich inzetten voor mensen met een beperking en psychische problemen, kansarme kinderen, slachtoffers van seksueel geweld, het milieu en dieren.

Toen de man in april 2018 werd opgepakt, klonk het nog dat hij tot 20 jaar cel riskeerde. Het Openbaar Ministerie van Massachusetts liet een week geleden echter weten dat het 7 jaar cel eiste. De rechter in Boston maakte daar uiteindelijk 60 maanden van. Omgerekend is dat 5 jaar.

Ingenieus

De feiten speelden zich af tussen 2013 en 2016 en de bende gebruikte een ingenieus systeem met valse cheques. Ze stuurden die naar hun slachtoffers en vroegen dan telkens om een deel van het bedrag terug te storten. De goede doelen en advocatenkantoren deden dat – met hun eigen geld – maar ontdekten later als ze de originele cheque wilden innen, dat die vals was.





Hoe doortrapt het systeem wel was, blijkt uit wat een liefdadigheidsinstelling in de staat Washington meemaakte. Die zet zich in voor de opleiding van kansarme kinderen. Eind december 2015 stuurde een lid van de bende een e-mail naar dat goede doel. De man deed zich voor als een Brits architect en vertelde dat hij graag 30.000 dollar (27.016 euro) aan de organisatie wilde schenken. Als eerbetoon aan zijn moeder. (lees hieronder verder)

Na wat contact over en weer, kreeg het goede doel begin januari 2016 een cheque toegestuurd voor een bedrag van 39.850 dollar (35.881 euro). Dezelfde dag nog arriveerde er een nieuwe mail in de mailbox van de organisatie waarin stond dat het bedrag van de cheque bij vergissing te hoog was. Volgens de ‘architect’ was het teveel aan geld eigenlijk beloofd aan een gezin waarvan de dochter het daaropvolgende weekend een operatie moest ondergaan.

De volgende dag liep er opnieuw een mail binnen bij het goede doel – opnieuw van de ‘architect’ – waarin gemeld werd dat de dochter “een levensbedreigende aandoening had en al drie maanden hoopte op geld voor de operatie die ze nodig had”. Daarop werd de organisatie gevraagd om het teveel aan geld van de cheque over te schrijven op een bankrekening bij TD Bank. Nietsvermoedend deed de organisatie wat van haar gevraagd werd.

Architect

Enkele dagen later haalde de bende het overgeschreven geld af, aan geldautomaten in Weymouth en Quincy, in de staat Massachusetts. Niet veel later bleek de originele cheque van de ‘Britse architect’ vals te zijn. En was het goede doel in plaats van 27.000 euro rijker, 9.000 euro armer.

De Belg en andere leden van de bende waartoe hij behoorde, verbleven vaak in Boston en gebruikten altijd rekeningen bij banken uit die regio. Speurders slaagden er uiteindelijk in om de bende in kaart te brengen en in februari 2018 werd een aanklacht tegen A.S. – een Belg van Marokkaanse origine – geformuleerd. In april 2018 werd hij opgepakt in Marokko en in december 2018 uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Daar zat hij sindsdien in de cel. Hij pleitte afgelopen oktober schuldig.