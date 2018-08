Belg (35) dood aangetroffen in uitgebrande auto in Zuid-Afrika HA

01 augustus 2018

15u08

Een Bruggeling die al een aantal jaar in Zuid-Afrika woont, is maandag dood aangetroffen in zijn uitgebrande auto. De omstandigheden van het overlijden zijn nog onduidelijk, maar kwaad opzet wordt uitgesloten, melden Focus-WTV en Krant van West-Vlaanderen.

Het slachtoffer, Pieter-Jan Staelens, werkte in ons land als advocaat. De 35-jarige man was gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. Drie jaar geleden verhuisde hij samen met zijn Afrikaanse vrouw en hun drie kinderen naar Zuid-Afrika, waar hij als Erasmusstudent een deel van zijn studies had gedaan. De man werkte in Afrika niet langer in de advocatuur, maar verkocht er windmolens en installaties voor zonne-energie.

Afgelopen maandag kreeg de vader van Staelens telefoon van zijn schoondochter met het nieuws dat Pieter-Jan overleden was. Zijn lichaam werd gevonden in zijn uitgebrande wagen langs de kant van de weg. "Het is voorlopig niet duidelijk wat er gebeurd is", zegt vader Staelens aan de Krant van West-Vlaanderen. "Is er een ongeluk gebeurd? Is hij in slaap gevallen met een sigaret in de auto? Het zijn allemaal onbeantwoorde vragen."



De vader van de dertiger is gisteren naar Zuid-Afrika vertrokken in de hoop meer te weten te komen over de omstandigheden van het overlijden van zijn zoon.