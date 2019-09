Belg (32) betrapt die in luxehotel Marbella voor 11.000 euro spullen steelt van rijke toerist HR

26 september 2019

15u40

Bron: La Vanguardia, Sur, Malaga Hoy 4 Buitenland De Spaanse politie heeft een Belg (32) opgepakt die voor 11.000 euro spullen had gestolen in het luxehotel waar hij verbleef. Hij had stiekem de magneetkaart van een andere, rijke hotelgast bemachtigd. Die gebruikte hij om zijn kamer, vol peperdure spullen, leeg te roven.

De dader werd zopas opgepakt, maar het onderzoek naar de diefstal startte al op 30 augustus. Een toerist die in een luxehotel aan de Costa del Sol verbleef, stapte toen naar de politie. Uit zijn hotelkamer in de mondaine badplaats Marbella waren een hele reeks spullen verdwenen. Het ging om luxueuze draagtassen, portefeuilles, elektronische apparaten, ... in totaal ter waarde van maar liefst 11.000 euro.

Uit het onderzoek bleek dat het slachtoffer, toen hij in zijn kamer was, de deur op een kier had laten staan. Zijn magneetkaart, die ook dient om de kamerdeur te openen, stak in een gleufje om ervoor te zorgen dat er elektriciteit was in de kamer. De Belg kon toen ongemerkt de magneetkaart vervangen door een ander exemplaar. Later op de dag, toen het slachtoffer uit zijn kamer was, keerde de Belg terug en ging aan de haal met de spullen.

Pakje opgestuurd

De politie slaagde er na onderzoek echter in de Belg te identificeren en op te pakken. Hij gaf aan de speurders toe dat hij de diefstal pleegde, en gaf hen een iPad, portefeuille, koptelefoon en luxetas van het slachtoffer. “De rest van de spullen heb ik in de jachthaven verkocht”, beweerde de Belg. Van de koper had hij geen gegevens. Maar dat bleek een leugen. Hij had niets verkocht.

De politie was er met behulp van technologie in geslaagd een van de overige gestolen spullen te lokaliseren. Daaruit bleek dat de Belg via een koeriersbedrijf een pakket met drie peperdure draagtassen naar Nederland had verzonden. Maar ook dat werd dus onderschept.