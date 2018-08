Belg (31) sterft nadat drugslab in Nederlandse flat ontploft: "Criminelen onderschatten de risico's" ADN Eric van der Vegt

02 augustus 2018

21u44

Bron: ANP, AD.nl 0 Een Nederlander en een Belg zijn overleden na een ontploffing in een flat in het Nederlandse Arnhem. De explosie was het gevolg van experimenteren met synthetische drugs.

De explosie vond maandagavond plaats in een appartement in het zuiden van Arnhem. Na de knal en de brand die erop volgde, zetten buren één van de slachtoffers onder de douche, een andere rende een sloot in. De twee werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweken daar aan hun verwondingen. Een derde man nam de benen en werd dinsdagochtend vroeg door de politie gevonden ergens in de buurt. Hij ligt nu gewond in het ziekenhuis.

De dodelijke slachtoffers zijn de 33-jarige bewoner van het appartement en een 31-jarige Belg. De identiteit van de man die op de vlucht sloeg, is nog niet bekend.



Rechercheurs van de politie vonden in de vernielde flat sporen van "drugsgerelateerde zaken" en vermoeden dat "het verwerken van drugs" de oorzaak is van de ontploffing. Meer concreet waren de mannen aan het experimenteren met synthetische drugs, schrijft het AD.

Er hoeft maar een flinke damp van ether of aceton in de ruimte te hangen in combinatie met zuurstof en een hittebron en de zaak explodeert Hoogleraar Floris Rutjes

Een drugslab in een klein flatje? "Ja, hoor. Geen enkel probleem", aldus chemicus Floris Rutjes. Moeilijk is de vervaardiging van synthetische drugs niet, gevaarlijk wel. Althans voor de amateur die denkt makkelijk rijk te worden. Veel zuurstof, damp van organische oplosmiddelen zoals ether of aceton en een klein vonkje zorgt voor een explosieve cocktail, zoals in de flat aan de Arnhemse Daphnestraat.

"De receptuur voor synthetische drugs is op internet te vinden. Het maken is dan ook niet zo heel moeilijk. Het grootste probleem is om aan de grondstoffen te komen. Daarvoor kun je vaak alleen in het criminele circuit terecht", zegt de chemicus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Criminelen die experimenteren met het maken van synthetische drugs houden volgens hem te weinig rekening met de gevaren. "Wij voeren onze chemische proeven uit in zuurkasten met deugdelijke afzuiginstallaties. Dan kan er niet zo makkelijk iets mis gaan. Criminelen onderschatten de risico's. Er hoeft maar een flinke damp van ether of aceton in de ruimte te hangen in combinatie met zuurstof en een hittebron en de zaak explodeert", vertelt Rutjes.

Bewoners van het flatgebouw hadden de laatste tijd in toenemende mate geklaagd over overlast en mogelijke drugscriminaliteit. Daarover zouden ook meldingen bij de politie zijn gedaan. De politie onderzoekt nog of dat klopt.