Belg (31) krijgt 2,5 jaar cel voor dodelijk ongeluk in Eindhoven tijdens politieachtervolging Sabrina Kantelbergs

01 februari 2020

12u04

Bron: Eindhovens Dagblad 0 Een 31-jarige Belg moet 2,5 jaar de cel in en mag vier jaar lang niet meer rijden omdat hij een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Eindhoven. Een vriend, die bij hem in de auto zat, kwam om toen de man met zijn auto tegen een boom botste tijdens een politieachtervolging.

De man was in juni 2017 met twee vrienden naar Nederland gekomen om naar een coffeeshop te gaan. Toen ze terug naar België reden, ging het mis. Hij trok binnen de bebouwde kom al de aandacht van agenten omdat hij te hard reed en geen richting aangaf.

De Belg ging nog harder rijden toen de politie hem een stopteken gaf en de achtervolging inzette met sirenes en zwaailichten. Tijdens zijn vlucht verloor de man in een bocht de macht over het stuur en botste tegen een boom op de Boutenslaan. Zijn medepassagier overleefde de klap niet, de man raakte zelf gewond evenals een andere passagier.

Roekeloos rijgedrag

De rechtbank vond dat er sprake was van roekeloos rijgedrag. De verdachte gaf zelf aan de politie niet gezien te hebben en dat hij dacht op de snelweg te rijden. Volgens de rechter was die verklaring niet geloofwaardig en stond vast dat de man bewust aan de politie probeerde te ontkomen, wellicht omdat hij cannabis had gerookt of omdat hij nog een vonnis in België open had staan.

De man zou 80 kilometer per uur hebben gereden waar hij 30 mocht. Omdat dit ook nog onder invloed van cannabis gebeurde, binnen de bebouwde kom, 's nachts en zonder rijbewijs was de rit “gedoemd te eindigen in een ongeval”, aldus de rechtbank.

Eigen passagiers in gevaar gebracht

Dat de verdachte geen verantwoordelijkheid nam voor andere verkeersdeelnemers en zijn eigen passagiers in gevaar bracht, wordt hem zwaar aangerekend. De verdachte vertoonde wel berouw en zei dat hij het erg moeilijk te hebben met het verlies van zijn vriend, toch bleef hij ontkennen dat hij vluchtte voor de politie.