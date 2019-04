Belg (25) na ruzie met motorrijder neergestoken op Nederlandse snelweg mvdb

16 april 2019

16u29

Bron: ANP 0 Een man die gisteravond in Nederland is neergestoken op de snelweg A15 is een 25-jarige Belg. Hij moest naar het ziekenhuis voor zijn verwondingen. De politie is een dag later nog steeds op zoek naar de verdachte, een man die kleding van een motorclub droeg en op een motor is weggereden.

De politie kreeg maandag rond 20.15 uur de melding dat er op de snelweg bij de uitrit Tiel-West in de oostelijke provincie Gelderland, een steekincident was geweest. Het zou het gevolg zijn van een conflict tussen de Belg, die in een personenauto reed en de motorrijder. Die laatste ging er na de steekpartij vandoor, zonder helm.



De motorrijder is een blanke man van tussen de 30 en 40 jaar oud met kort, donkerblond haar. De man had een leren jas aan met daarop het embleem van een motorclub.

