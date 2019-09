Belg (25) kan tranen niet bedwingen als hij straf hoort: 12 jaar cel voor afrekening in drugsmilieu HR

28 september 2019

18u01

Bron: Giessener Anzeiger, Welt 3 In het Duitse Laubach heeft Belg meer dan 12 jaar celstraf gekregen voor zijn aandeel bij een afrekening in het drugsmilieu. Toen hij zijn straf hoorde, kon hij volgens Duitse media zijn tranen niet bedwingen. Hij maakte eind 2017 deel uit van een knokploeg die een 57-jarige drugskoerier vermoordde nadat 100 kilo cannabis ‘verdwenen’ was.

In de nacht van dinsdag 28 op woensdag 29 november 2017 trok de knokploeg naar het kelderappartement van een koppel uit Gonterskirchen in Duitsland, op 60 kilometer van Frankfurt. Ze waren ingehuurd door een drugsbende die opereerde vanuit een pizzeria in Friedrichsdorf.

Elf dagen eerder was een 57-jarige drugskoerier vanuit Spanje vertrokken met 100 kilo cannabis. Met zijn mobilhome zou hij de drugs, ter waarde van 250.000 euro, naar Duitsland brengen. Maar onderweg werd de man overvallen, zo beweerde hij. Daarop werd een knokploeg naar de koerier gestuurd om de ‘verdwenen’ kilo’s drugs te recupereren.

Bij hun aankomst aan de flat was het koppel niet thuis. Maar toen ze rond 21.30 uur nietsvermoedend arriveerden, werden ze meteen overmeesterd door vier gemaskerde mannen. Het ging volgens Giessener Anzeiger om twee verdachten uit Friedrichsdorf, aangevuld met twee Belgische broers uit het Antwerpse. Ze werden gerekruteerd door een andere Belg (42), die het brein was achter de overval. De drie Belgen zouden allemaal van Marokkaanse afkomst zijn.

Benzine uitgegoten

De 57-jarige drugskoerier werd drie kwartier geslagen en gestampt op zijn hoofd, nek en bovenlichaam. De bedoeling was om hem aan het praten te krijgen, maar hij stierf aan zijn verwondingen. Daarop goten de daders in heel het appartement benzine uit en staken de boel in de fik.

Doel was wellicht dat ook de vrouw (59) van de drugskoerier om het leven zou komen. Zij was immers getuige en moest er dus ook aan. Ze werd echter op het nippertje uit het brandende appartement gered door twee buren, nadat ze zichzelf nog uit het raam kon wurmen. Ze raakte slechts lichtgewond.

Werpkusje

De twee daders uit Friedrichsdorf kregen eerder al lichtere straffen, voor hun hulp bij de afrekening. Twee Belgen kregen al zware straffen. De 42-jarige, het brein achter de actie, kreeg meer dan 13 jaar cel. Gisteren werd een 25-jarige Belg veroordeeld tot 12 jaar en zes maanden. Bij het horen van zijn straf, kon hij zijn tranen niet bedwingen. Toen hij zich weer hersteld had, gooide hij naar verluidt wel nog een kusje naar zijn bekenden die in de rechtszaal zaten.