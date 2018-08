Belg (21) overleeft val van 30 meter op Gran Canaria Redactie

01 augustus 2018

18u56

Bron: Belga 8 Een 21-jarige Belg is vanop de negende verdieping van een hotel op Gran Canaria dertig meter naar beneden gevallen. Als bij wonder heeft hij de val overleefd, zo bericht de lokale krant La Provincia.

De jongeman viel per ongeluk uit een kamer van een hotel in Anfi Del Mar. Het hotelpersoneel, dat als eerste ter plaatse was, kon niet geloven dat de Belg nog steeds bij bewustzijn was na het incident. Zijn val werd gebroken door het dak van een restaurant. Hij heeft verscheidene verwondingen opgelopen, maar hij verkeert niet in levensgevaar.