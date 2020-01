Belg (21) gewond nadat hij van klif valt langs Portugese kust HR

21 januari 2020

13u03 0 Buitenland Een Belg van 21 jaar is gisteren gewond geraakt nadat hij naar beneden stortte in een ravijn langs de kust in het zuiden van Portugal. De politie moest met een boot uitrukken om hem via ze zee te redden.

“We kregen omstreeks 13.50 uur een oproep om te melden dat een Belgische man vier meter naar beneden gevallen was in een ravijn”, meldt de politie. Het ongeval gebeurde aan Algar Seco, volgens toeristische gidsen een prachtig plekje aan de kust, met mooie rotsen, vlakbij het dorpje Carvoeiro in de Algarve.

De hulpdiensten moesten met een reddingsboot over zee komen om bij het slachtoffer te komen. De twintiger werd op een draagberrie in een reddingsboot gehesen. “Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen en is met een trauma aan de onderste ledematen naar het ziekenhuis van Portimão gebracht.”

De politie onderzoekt nog hoe het ongeval exact is gebeurd. Langs de rotsen ligt een makkelijk begaanbaar houten pad, dat verderop overgaat in een rotspad. Mogelijk liep het daar ergens fout.