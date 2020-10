Beleefd maar bloedeloos debat tussen vicepresidentskandidaten Pence en Harris IB

08 oktober 2020

05u55

Bron: Reuters, ANP, Belga 0 In de VS vond deze nacht het enige televisiedebat tussen de vicepresidentskandidaten Mike Pence en de Kamala Harris plaats. De Democratische senator Harris, running mate van Joe Biden, had felle kritiek op de corona-aanpak van president Donald Trump.

Het debat in Salt Lake City werd overschaduwd door de corona-uitbraak in het Witte Huis. Harris (55) en Pence (61) kruisten verbaal de degens op zo'n 3,7 meter afstand, gescheiden van elkaar door plexiglas. Beiden hebben negatief getest voor aanvang van het debat, dat 90 minuten duurde.

Moderator was journaliste Susan Page. Bij aanvang riep ze Pence en Harris op tot een "respectvol" debat. De Amerikanen verdienen een beschaafde discussie, zei ze. Uiteindelijk verliep het debat ook hoffelijker dan eerder tussen Biden en Trump. De toon was beschaafder, er waren minder onderbrekingen en zelfs complimentjes werden uitgewisseld. Tijdens het debat kreeg Kamala Harris wel kritiek van president Donald Trump. Hij deed dat via Twitter.

Kritiek op coronabeleid Trump

Zoals verwacht had Harris veel kritiek op het coronabeleid van de regering-Trump. De Amerikanen zijn getuige geweest van de grootste mislukking van een presidentiële administratie in de geschiedenis van de VS, klonk het.

Pence haalde uit naar Harris door te stellen dat ze het vertrouwen van de Amerikanen in een vaccin ondermijnt. “We gaan binnen recordtijd een vaccin hebben”, zei Pence tijdens het debat tussen de vicepresidentskandidaten. Volgens de ‘running mate’ van president Donald Trump bevinden vijf bedrijven zich in de laatste testfase.

“Het feit dat u blijft doorgaan met het ondermijnen van het publieke vertrouwen in een vaccin, als het vaccin vrijkomt onder de regering-Trump, is naar mijn mening gewetenloos”, aldus de vicepresident tegen senator Harris, die stelde dat ze “enkel een vaccin zou vertrouwen dat niet door president Trump, maar door wetenschappers en dokters wordt aangeraden”.

“Duidelijkheid nodig over financiën Trump”

De Democrate was ook scherp over Trumps financiën. “De Amerikaanse burgers hebben het recht te weten aan wie president Donald Trump geld verschuldigd is”, stelde Harris verwijzend naar financiële gegevens van Trump die The New York Times onlangs publiceerde.

“We weten nu dat Donald Trump geld verschuldigd is en voor honderden miljoenen aan schulden heeft”, zei Harris over de onthullingen. “Het zou heel goed zijn om te weten aan wie de president van de Verenigde Staten en de opperbevelhebber geld verschuldigd is.” Pence stelde ontwijkend dat Trump “stapels” financiële opgaven heeft vrijgegeven en prees diens economische beleid.

“Joe Biden gaat uw belastingen vanaf dag één verhogen”, zei Pence niet veel later. Harris riposteerde dat het tegendeel waar is. “Joe Biden zal voor niemand die minder dan 400.000 dollar per jaar verdient de belastingen verhogen”, aldus de Democratische senator.

“Biden cheerleader voor China”

Vicepresident Mike Pence heeft de Democratische presidentskandidaat Joe Biden een “cheerleader” voor het communistische Chinese regime genoemd. Pence stelde dat onder Joe Biden als vicepresident 200.000 banen verloren zijn gegaan.

Pence reageerde daarmee op een uitspraak van Harris dat president Trump de handelsoorlog met China verloren heeft. Als gevolg daarvan zijn 300.000 banen in de industrie verdwenen, zei senator Harris, en hebben steeds meer boeren met faillissementen te maken.

“We zitten in een industriële crisis”, stelde Harris. “Er zijn schattingen dat aan het einde van de termijn van deze regering er meer banen verloren zullen zijn gegaan dan onder welke andere ook. Dit is waar de economie nu staat en dat komt door de catastrofe en het falende leiderschap van deze regering.”

“De handelsoorlog met China verloren? Joe Biden heeft die nooit gevochten”, reageerde Pence cynisch. “Hij is de afgelopen decennia een cheerleader geweest voor communistisch China.” De vicepresident trok net als eerder op de avond de juistheid van de beweringen van Kamala in twijfel.

“U hebt recht op uw eigen mening, maar niet op uw eigen feiten”, zei Pence. “Onder vicepresident Biden zijn 200.000 banen in de industrie verloren gegaan. President Obama zei zelf dat die niet meer terug zouden komen.”

In de eerste drie jaar onder de regering-Trump zouden er volgens Pence juist 500.000 werkplekken zijn gecreëerd.

Op het einde van het debat weigerde Pence een duidelijk antwoord te geven op de vraag of president Trump een vreedzame overdracht van de macht zou garanderen indien hij niet herverkozen zou worden. “Als we vrije en faire verkiezingen hebben, dan heb ik er vertrouwen in. En ik weet en geloof dat president Trump herverkozen zal worden voor vier extra jaren", besloot de huidige vicepresident van de VS.

Kamala Harris riep in haar laatste bijdrage alle Amerikanen op om te gaan stemmen.

Debat extra belangrijk

Het debat tussen de running mates krijgt dit jaar extra belang. De kandidaten voor het presidentschap Joe Biden (77) en Donald Trump (74) zijn de oudste kandidaten die een gooi naar het ambt doen. Dat vergroot de kans dat de vicepresident ooit mogelijk voor een tijd de macht krijgt overgedragen.

Herlees hier het liveblog van het debat.