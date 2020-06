Beledigen van Chinees volkslied voortaan strafbaar in Hongkong SVM

04 juni 2020

13u01

Bron: Belga 0 Het parlement van Hongkong heeft een omstreden wet goedgekeurd die het beledigen van het Chinese volkslied strafbaar maakt. Dat deed het na een dag van rumoerige debatten.

De wet werd goedgekeurd met 41 stemmen voor en één onthouding. De oppositie had beslist om de stemming te boycotten. De voorafgaande debatten raakten zo verhit dat meerdere parlementsleden uit de zaal werden gezet.

Volgens het parlementslid Ted Hui van de Democratische Partij is de wet vaag en kan ze gemanipuleerd worden. Zo is niet precies vastgelegd wat belediging van het volkslied precies inhoudt. "En de straffen zijn serieus", zegt hij. "Op dit moment hebben we nog ons rechtssysteem en de rechtbanken zijn nog onafhankelijk. Maar dit zal niet de enige wet zijn die onze rechterlijke macht zal ondermijnen.” Tijdens de zitting hekelde het pro-democratische parlementslid Ray Chan dan weer dat de stemming net vandaag plaatsvond, op de dag van de herdenking van het protest op het Tiananmenplein in Peking in 1989.

Volgende stap

Veel politici in Hongkong zien de nieuwe wet als de volgende stap van Peking om de grip op Hongkong te vergroten. Mogelijk komt het vandaag ook tot grote demonstraties in de straten van Hongkong. Traditioneel wordt het protest op het Tiananmenplein groots herdacht, maar de massale herdenkingen zijn verboden vanwege het coronavirus. In plaats daarvan worden nu kaarsen aangestoken.

In China is het verboden om het protest te herdenken. Daar is het taboe.