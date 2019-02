Belangrijkste tegenstanders van premier Netanyahu sluiten bondgenootschap KVE

21 februari 2019

08u34

Bron: Belga 0 De twee belangrijkste politieke tegenstanders van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben beslist een alliantie aan te gaan voor de vervroegde parlementsverkiezingen van 9 april.

De vroegere legerchef Benny Gantz, die onlangs zijn centrumrechtse partij ‘Veerkracht Voor Israël’ heeft opgericht, en Yaïr Palid van centrumpartij ‘Yesh Atid’ hebben beslist een gemeenschappelijke lijst op te stellen om een blok te vormen tegen de Likoed van Netanyahu. Bij een overwinning nemen de twee het premierschap bij toerbeurt waar, met als eerste Gantz.

Yesh Atid (Er Is een Toekomst) heeft nu 11 zetels in de Knesset, waar er 120 zitjes zijn. Volgens de peilingen zijn Gantz en Palid de belangrijkste tegenstanders van Netanyahu, die ondanks onderzoeken naar corruptie voorop blijft liggen. Gantz was al een alliantie aangegaan met de vroegere legerchef en minister van Defensie Moshe Yaalon. Een andere vroegere stafchef, Gabi Ashkenazi, heeft beslist zich bij Veerkracht voor Israël te voegen.