Belangrijke pijpleiding voor Brent-olie afgesloten wegens scheur jv

19u39

Bron: bloomberg/belga 0 REUTERS Het Forties Pipeline System, een van de belangrijkste oliepijpleidingen ter wereld, zal volledig afgesloten worden nadat een scheur ontdekt werd. Dat meldt Ineos, operator van de pijplijn. De prijs voor Brent-olie steeg door het nieuws naar het hoogste niveau sinds juni 2015.

"Ondanks het verlagen van de druk is de scheur groter geworden en daarom is beslist dat het gecontroleerd afsluiten de veiligste manier is om tot herstel over te gaan", aldus Ineos in een mededeling.

Via de pijpleiding wordt dagelijks het equivalent van meer dan 400.000 vaten ruwe olie getransporteerd. Een klein scheurtje werd vorige week vastgesteld tijdens een routine-inspectie, ten zuiden van Aberdeen in Schotland.