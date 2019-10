Belangrijke passages weggelaten uit transcriptie telefoontje Trump en Oekraïense president, zegt getuige TT

30 oktober 2019

11u50

Bron: Reuters, The New York Times 0 Uit de transcriptie van het ondertussen beruchte telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Oekraïense tegenhanger Volodimir Zelenski zijn belangrijke passages weggelaten. Dat heeft luitenant-kolonel Alexander Vindman, de belangrijkste Oekraïne-expert van het Witte Huis, gisteren getuigd in het impeachment-onderzoek naar Trump, zegt The New York Times op basis van drie bronnen.

Vindman, die zelf meeluisterde naar het gesprek op 25 juli, werd als expert van de Nationale Veiligheidsraad nadien gevraagd de transcriptie na te kijken op fouten. Hij probeerde daarbij drie passages die waren weggelaten te verbeteren, maar zonder resultaat. Omdat de transcriptie van het telefoongesprek ondertussen naar de hoogst beveiligde server van het Witte Huis was verhuisd, kon of mocht Vindman geen correcties aanbrengen.

Volgens Vindman zegt Trump in een van de weggelaten passages dat er opnames bestaan van voormalig vicepresident Joe Biden over corruptie in Oekraïne. In een andere passage vermeldt Zelenski het Oekraïnse bedrijf waar Bidens zoon Hunter in het bestuur zat, Burisma.

Militaire hulp achtergehouden

Vindman werd gisteren opgeroepen achter gesloten deuren te getuigen in het afzettingsonderzoek naar Trump. Die wordt er door de Democraten en een klokkenluider van beschuldigd zijn positie en macht misbruikt te hebben om Biden, mogelijk zijn tegenstander bij de verkiezingen volgend jaar, in een slecht daglicht te stellen. Trump zou er tegenover Zelenski mee gedreigd hebben militaire hulp achter te houden als Oekraïne geen onderzoek zou openen naar Hunter Biden. Daarom moest Zelenski Trump “een plezier” doen.

Of de weggelaten passages bezwarend materiaal over Trump omvatten, is onduidelijk. Wel doet het nog meer vragen rijzen over waarom delen zijn weggelaten en waarom de transcriptie van het gesprek naar een hyperbeveiligde server is verhuisd, wat normaal gezien niet gebeurt. Van het gesprek bestaan geen audio-opnames, enkel de transcriptie opgetekend door ambtenaren van het Witte Huis die meeluisterden en met behulp van stemsoftware.

“Zeer, zeer, zeer verontrustend”

Verschillende Democraten in de impeachment-commissie noemden Vindmans getuigen “zeer, zeer, zeer verontrustend”. De gevierde Irak-veteraan, die in zijn militair kostuum met daarop onder andere de Purple Heart-medaille kwam getuigen, vertelde hoe hij na het telefoontje ook naar de advocaat van de Nationale Veiligheidsraad trok om zijn ongerustheid erover uit te drukken. “Ik dacht niet dat het gepast was een buitenlandse regering te vragen een onderzoek te voeren naar een Amerikaans burger, en ik was ongerust over de implicaties voor de steun van de Amerikaanse regering voor Oekraïne”, zei hij in zijn openingsverklaring.

“Ik bedacht me dat als Oekraïne een onderzoek zou voeren naar de Bidens en Burisma, dat waarschijnlijk opgevat zou worden als een partijpolitiek spel. Dat zou er zonder twijfel toe geleid hebben dat Oekraïne de brede steun van het hele politieke spectrum zou verliezen. Dat zou de Amerikaanse nationale veiligheid ondermijnen.”

Diskrediet

Trump zelf en verschillende Republikeinen probeerden Vindman voor en na zijn getuigenis in diskrediet te brengen en brachten bijvoorbeeld zijn Oekraïense afkomst in herinnering. Vindman verliet de Sovjet-Unie met zijn ouders toen hij drie was. De luitenant-kolonel diende in het leger en behaalde diploma’s in Oost-Europese en Centraal-Aziatisch Studies aan Harvard, vooraleer hij in het Witte Huis aan de slag ging. “Waarom getuigen mensen van wie ik nog nooit gehoord heb over het telefoontje?”, vroeg Trump zich in een tweet af.

Andere Republikeinen verdedigden Vindman dan weer. “Die man heeft een Purple Heart-medaille. Het zou fout zijn zijn geloofwaardigheid in vraag te stellen”, aldus John Tune, de tweede Republikein in rang in de Senaat tegenover Politico. Congreslid Liz Cheney riep haar collega’s op “te tonen dat we beter kunnen”. “We hebben het hier over een gevierde veteraan die het land gediend heeft en zijn leven op het spel heeft gezet. Het is een schande zijn patriottisme, zijn liefde voor de natie in vraag te stellen. Wij moeten hier niet aan meedoen.”

Openbaar

Vindman, die tien uur lang getuigde, is de eerste Witte Huis-medewerker die in het impeachment-onderzoek aan het woord is gekomen. Naar verluidt riepen de spanningen tussen Democraten en Republikeinen tijdens de ondervraging hoog op. De Democraten beschuldigden de Republikeinen ervan met suggestieve vragen aan Vindman de identiteit van de klokkenluider te willen achterhalen, ook al beweert Vindman diens identiteit ook niet te kennen.

Morgen stemt het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden een resolutie die het onderzoek openbaar moet maken. Tot nu toe gebeurden de getuigenissen achter gesloten deuren, maar daar komt vanaf morgen waarschijnlijk dus verandering in.

Why are people that I never even heard of testifying about the call. Just READ THE CALL TRANSCRIPT AND THE IMPEACHMENT HOAX IS OVER! Ukrain said NO PRESSURE. https://t.co/VYmW8bYcgS Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link