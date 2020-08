Belangrijke mijlpaal: Nieuw-Zeeland al 100 dagen zonder nieuwe coronabesmettingen KVE

09 augustus 2020

10u18

Bron: ANP, Die Welt, NZ Herald 10 In Nieuw-Zeeland zijn sinds zondag al honderd dagen geen nieuwe coronabesmettingen meer geconstateerd. Gezondheidsfunctionarissen waarschuwen echter dat er geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid. Er zijn nog steeds 23 actieve besmettingen, maar die werden allemaal aan de grens ontdekt. De geïnfecteerden verblijven in beheerde isolatiefaciliteiten.

"Het bereiken van 100 dagen zonder overdracht binnen de gemeenschap is een belangrijke mijlpaal. Maar zoals we allemaal weten, kunnen we het ons niet veroorloven om zelfgenoegzaam te zijn", zei directeur Ashley Bloomfield van het ministerie van Volksgezondheid.



"We hebben in het buitenland gezien hoe snel het virus opnieuw kan opduiken en zich kan verspreiden op plaatsen waar het voorheen onder controle was. We moeten voorbereid zijn om snel toekomstige gevallen in Nieuw-Zeeland uit te roeien."

Nieuw-Zeeland, met een bevolking van vijf miljoen, wordt alom geprezen voor de effectieve aanpak van het coronavirus sinds het op 19 maart zijn grenzen sloot. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het land als een voorbeeld voor anderen geprezen voor het "succesvol elimineren van overdracht binnen de gemeenschap.”



Sinds de eerste patiënt in februari werd vastgesteld, zijn er 1.219 bevestigde besmettingsgevallen in Nieuw-Zeeland geweest. Het laatste geval van overdracht onder de bevolking werd geregistreerd op 1 mei. Als gevolg hiervan genieten Nieuw-Zeelanders van een bijna normale levensstijl van voor het coronavirus, zonder sociale afstand te houden en toeschouwers toe te staan ​​bij sport- en culturele evenementen. Wel wordt de grens strikt bewaakt en dienen alle mensen die het land binnenkomen 14 dagen in quarantaine door te brengen.

