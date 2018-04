Belangrijke mijlpaal: eerste vrouwelijke bestuurder bij Saoedisch staatsolieconcern SVM

29 april 2018

16u26

Bron: Belga 1 Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft voor het eerst een vrouwelijke bestuurder benoemd. De Amerikaanse Lynn Laverty Elsenhans mag een van de elf zetels innemen in de raad van bestuur van de oliereus.

De 61-jarige Elsenhans was eerder topvrouw van de Amerikaanse brandstofdistributeur Sunoco. In 2008 beschouwde zakenblad Forbes haar als een van de machtigste vrouwen ter wereld. Ze heeft ook jarenlang voor Shell gewerkt.

De benoeming is een belangrijke mijlpaal, aangezien het in Saoedi-Arabië nauwelijks voorkomt dat een vrouw op zo'n hoge positie aan de slag kan. Saudi Aramco werkt momenteel aan een beursgang. Die moet dit jaar of begin volgend jaar plaatsvinden en maakt van de oliemaatschappij waarschijnlijk het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld.