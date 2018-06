Belangrijke mensensmokkelaar opgepakt door Europol bvb

18 juni 2018

15u27

Bron: Belga 0 Een man die ervan beschuldigd wordt een belangrijke mensensmokkelaar te zijn op de westelijke Balkanroute, is in Griekenland in hechtenis genomen. Dat heeft Europol vandaag gemeld.

Het gaat om een Syriër. Hij heeft vele migranten naar Noord-Europa helpen smokkelen tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 en 2016. Honderdduizenden mensen kwamen toen in Europa toe, velen kwamen uit conflictgebieden in het Midden-Oosten.

De verdachte werd door verschillende EU-lidstaten gezocht voor mensensmokkel tussen Hongarije en Duitsland, zo staat in een mededeling van Europol. Hongarije had een arrestatiebevel tegen de man uitgevaardigd. Hij werd samen met een medeplichtige in Athene opgepakt op 12 juni. Bij een huiszoeking werden 53 documenten in beslag genomen: paspoorten, identiteitskaarten, visastempels, verblijfsvergunningen, rijbewijzen en socialezekerheidsbewijzen.