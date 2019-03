Belangrijke medewerker van Guaido vannacht uit bed gelicht. VS eisen onmiddellijke vrijlating TVC

21 maart 2019

14u40

Bron: Belga 0 Agenten van de Venezolaanse inlichtingendienst Sebin hebben deze ochtend Roberto Marrero gearresteerd, de naaste medewerker van de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido. Dat klaagt de oppositie aan. "We weten niet waar hij zich bevindt. Hij moet zo snel mogelijk vrijgelaten worden", zegt Guaido op Twitter.

Sergio Vergara, de fractieleider van de oppositiepartij Voluntad Popular, zegt dat medewerkers van de geheime dienst afgelopen nacht rond 2 uur zowel zijn eigen huis als de woning van Marrero hebben doorzocht. De "kabinetschef" van Guaido werd opgepakt omdat de inlichtingendienst twee geweren en een granaat hadden aangetroffen in zijn woning. Vergara beweert dat de agenten die wapens daar zelf gelegd hadden.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft de arrestatie al streng veroordeeld. "We vragen om zijn onmiddellijk vrijlating. We zullen iedereen die hierbij betrokken is verantwoordelijk stellen", schrijft hij op Twitter.

In Venezuela vindt al enkele weken een bitse machtsstrijd plaats tussen de oppositie en president Nicolas Maduro. Oppositieleider Juan Guaido had zichzelf op 23 januari uitgeroepen tot interim-president. Hij krijgt de steun van een vijftigtal landen, waaronder ook de Verenigde Staten.

Esta madrugada el régimen usurpador allanó ilegalmente mi residencia y la de @ROBERTOMARRERO, jefe de despacho del Presidente @jguaido, LO SECUESTRARON y le sembraron armas.



La lucha por la mejor Venezuela continua. Este nuevo atropello nos da la fuerza para seguir adelante. pic.twitter.com/Y7XRAcwVlT SERGIO VERGARA G.(@ SergioVergaraG) link