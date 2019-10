Belangrijke getuige in zaak van agente die buurman doodschoot nu zelf doodgeschoten Joeri Vlemings

06 oktober 2019

08u00

Bron: CNN 1 Joshua Brown, een belangrijke getuige op het proces tegen ex-agente Amber Guyger die zich van appartement vergiste en haar onschuldige zwarte buurman Botham Jean doodschoot, is vrijdag zelf ook met verscheidene kogels om het leven gebracht in Dallas. De 28-jarige Brown woonde recht tegenover Jean.

Joshua Brown werd vrijdagavond neergeschoten op de parking van zijn appartementsblok Atera in Dallas, Texas. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Drie dagen eerder was Amber Guyger veroordeeld tot tien jaar cel voor de moord op haar 26-jarige buurman Botham Jean in zijn eigen woning. Guyger beweerde dat ze zich van verdieping had vergist en daardoor Jean voor een indringer hield.

Tijdens haar proces kwam ook de toenmalige overbuur van Jean, Joshua Brown, op 24 september getuigen. Hij zei dat de confrontatie tussen Guyger en Jean vorig jaar in september in hun appartementsblok South Side Flats in de wijk Cedars leek op “een ontmoeting tussen twee verraste mensen” en dat meteen schoten volgden op die fatale avond. Hij getuigde dat Guyger op geen enkel moment aan Jean had gevraagd om zijn “handen in de lucht te steken” of zijn “handen zichtbaar te maken”.



Guyger kwam volgens Brown na het drama al bellend naar buiten. “Ze was aan het huilen, legde uit wat er gebeurd was, wat ze dacht dat er gebeurd was, zei dat ze het verkeerde appartement was binnengegaan”, getuigde de rechtstreekse overbuur van slachtoffer Jean.

Brown werd erg emotioneel op de getuigenbank. Hij veegde zijn ogen droog met zijn T-shirt, toen hij aan het vertellen was dat hij Jean gospel en Drake kon horen zingen vanuit zijn appartement. Hij had Jean pas de dag van de moord voor het eerst ontmoet.

Zwarte ervaring

Volgens de advocaat van de familie van Botham Jean, Lee Merritt, kreeg Brown het toen moeilijk omdat hij bang was het volgende slachtoffer van wapengeweld te worden. “Hij zei dat hij het had kunnen zijn in plaats van Jean”, aldus Merritt.

De advocaat liet weten dat Brown bij zijn appartementsgebouw van dichtbij werd neergeschoten en dat “het moeilijk is om een gewelddadige misdaad uit te sluiten”. Brown kreeg kogels in zijn mond en borst. “We hebben geen weet van vijanden. Hij werkte voor de kost. Hij leefde niet op straat. We hebben antwoorden nodig. Meteen", schreef Merritt op Facebook. “Deze moord onderstreept de realiteit van de zwarte ervaring in Amerika”, voegde hij eraan toe. “Brown leefde constant met de angst om doodgeschoten te worden.”

Browns moeder riep op om de moord op haar zoon tot op de bodem uit te spitten.