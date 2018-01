Belangrijke dam en archeologische sites beschadigd bij Turkse invasie in Syrië IB

30 januari 2018

04u15

Bij het Turkse offensief in de Koerdische enclave Afrin, in het noordwesten van Syrië, zijn een belangrijke dam en verscheidene archeologische sites beschadigd. De inwoners van Afrin vrezen dat de regio volledig blank komt te staan indien de dam zou breken. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

De waterkrachtcentrale ten noorden van de stad Afrin heet officieel de "Dam van 17 april", maar is ook gekend als de Maydanki-dam. De dam zou sinds het begin van het offensief op 20 januari al drie keer gebombardeerd zijn geweest door de Turken en zou daardoor nu beschadigd zijn. De omwonenden vrezen volgens het Observatorium een grote overstroming.

Archeologische sites vernield

Nog volgens het Observatorium hebben de Turkse bombardementen ook al meerdere archeologische sites vernield. Dat is onder meer het geval in Deir Mishmish, in het noordoosten van de regio Afrin, maar ook in Ain Dara, ten zuiden van de stad Afrin. Daar is een groot deel van de antieke tempel ingestort. Het Syrische directoraat-generaal voor Antiquiteiten en Musea veroordeelt de Turkse luchtaanvallen.

De Turken lanceerden 'Operatie Olijftak' in het noorden van Syrië tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). Ankara ziet de YPG als een bedreiging wegens hun banden met de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK.