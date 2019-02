Belangrijk bewijs in grote Duitse misbruikzaak is zoek: “Een ramp” Redactie

22 februari 2019

06u10

Bron: AD.nl 0 In het onderzoek naar een grote misbruikzaak op een camping in het Duitse Lügde zijn belangrijke bewijsstukken zoekgeraakt. Liefst 155 gegevensdragers met grote hoeveelheden materiaal zouden al weken ‘vermist’ zijn.

Op camping Eichwald in Lügde werden tussen 2008 en 2018 zeker 31 kinderen misbruikt, tussen vier en dertien jaar oud. De Duitse politie sluit niet uit dat tijdens het onderzoek nog meer kinderen in beeld komen. Drie mannen zitten vast. Twee van hen, mannen van 33 en 56 jaar oud, pleegden het misbruik en filmden het. Een man van 46 zou opdrachtgever zijn geweest.



De verdachten leerden elkaar kennen op het darknet, een verborgen deel van het internet. Een van de drie verdachten was volgens Duitse media een permanente bewoner van de camping. Hij stond daar bekend als kindervriend.

Speciale onderzoekers

De gegevensdragers met bewijzen zouden al sinds 20 december zoek zijn, maar dat werd pas eind januari ontdekt. Vier speciale onderzoekers zijn aangesteld om de zoekgeraakte 0,7 terabyte (700 gigabyte) aan bewijsmateriaal op te sporen. Nog maar 3 cd's daarvan waren door de politie onderzocht. Het totale pakket aan materiaal bedraagt 15 terabyte.



Deelstaatminister Hubert Reul van Noordrijn-Westfalen spreekt van een ‘politieblunder’ en een ‘ramp’, meldt de Rheinische Post. Hoe het materiaal uit het politiebureau kon verdwijnen, kan de minister nog niet zeggen.

Politie deed niets

De politie in het district Lippe kreeg reeds veel kritiek naar aanleiding van de misbruikzaak. Agenten kregen al in 2016 tips over mogelijk misbruik op de camping, maar deden daar niets meer mee dan het delen van de informatie met jeugdzorg.

Onderzocht wordt nu of medewerkers van de politie de verdachten in de misbruikzaak kennen, en of ze actief hebben meegewerkt aan het laten verdwijnen van bewijsmateriaal. De politie van Lippe spreekt in een reactie van 'flagrante fouten'. “Dit had niet mogen gebeuren.”