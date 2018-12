Belandt Italië op het strafbankje? Europese Commissie houdt "alle opties open" voor Italiaanse begroting AW

18 december 2018

16u31

De Europese Commissie buigt zich woensdag opnieuw over de Italiaanse begrotingsplannen voor volgend jaar. "Alle opties zijn open. Het is aan de commissarissen om te beslissen over eventuele volgende stappen", antwoordde een woordvoerster op de vraag of de Commissie een inbreukprocedure zou kunnen lanceren.

De Commissie wees vorige maand de Italiaanse ontwerpbegroting af voor 2019 omdat Rome het tekort te hoog zou laten oplopen. Premier Giuseppe Conte beloofde inmiddels om het geplande tekort te verminderen van 2,4 naar 2,04 procent van het bbp, maar daarmee is de kous niet af.





"De dialoog gaat voort", bevestigde de woordvoerster van de Commissie. De bevoegde eurocommissarissen Valdis Dombrovskis en Pierre Moscovici geven hun collega's woensdag op hun wekelijkse bijeenkomst een update van de gesprekken met Rome. "Alle opties zijn open. Het is aan de commissarissen om de discussie te voeren en te beslissen over eventuele volgende stappen."

Primeur

Het zou de eerste keer zijn dat de Commissie een procedure opent tegen een land dat zijn tekort onder drie procent houdt. Sinds de eurocrisis kan de Commissie zo'n procedure ook lanceren tegen landen die onvoldoende structureel saneren om hun staatsschuld te verminderen. De Italiaanse schuld bedraagt 130 procent van het bbp.

Moscovici doet er naar eigen zeggen alles aan om zo'n inbreukprocedure tegen Italië te verijdelen. "Ik ben koortsachtig aan het werk, praktisch dag en nacht, om te vermijden dat Italië wordt gestraft en ik ben redelijk hoopvol dat dat zal lukken", zei hij aan het Franse RTL.

Volgens Italiaanse kranten als La Repubblica, Corriere della Sera en La Stampa verwacht de Commissie dat de regering van de uiterst rechtse Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging nog eens drie miljard euro bespaart.

En Frankrijk dan?

Volgens de Italiaanse regering dreigt een ongelijke behandeling indien Italië op het strafbankje belandt en Frankrijk niet. Verwacht wordt immers dat Parijs volgend jaar een tekort van meer dan drie procent zal optekenen nadat president Emmanuel Macron meer sociale uitgaven had beloofd als antwoord op het protest van de 'gele hesjes'.



Vicepremier Matteo Salvini hoopt alvast op enige genade. "Iedereen is aardig bij Kerstmis, zelfs Juncker", liet hij zich al ontvallen.