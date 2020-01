Exclusief voor abonnees Bekvechtende Democraten maken van Trump lachende derde Bob van Huet

15 januari 2020

14u21

Bron: AD.nl 0 Donald Trump zal gisteren een topavond hebben gehad. Nog voordat een Democraat tegen hem in het strijdperk is getreden in de slag om het Witte Huis op 3 november, blijken zijn mogelijke uitdagers bezig zichzelf te beschadigen. En daarbij draait het om een oude en nog immer beladen kwestie: kan een vrouw president worden van de Verenigde Staten?

Zestig jaar geleden maakten politieke commentatoren in Washington zich druk om de vraag of een rooms-katholieke kandidaat ooit het presidentschap kon winnen. De Democraat John F. Kennedy won vervolgens afgetekend. De misschien wel populairste president ooit, van Ierse komaf, werd in 1963 vermoord. Kennedy blijft vooralsnog de enige uitgesproken katholiek in het Witte Huis.



Begin deze eeuw werd de vraag of een zwarte Amerikaan ooit de baas van het land zou kunnen worden. Het antwoord luisterde naar de naam Barack Obama en weer was het een Democraat die de primeur had.



Anno 2020 blijkt een oude vraag weer actueel. Eentje die toch leek beantwoord met de kandidatuur van Hillary

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis