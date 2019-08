Bekokstoofden echtgenote en vriendin de verdwijning van miljonair en oud-topman Philips? Caspar Naber

12 augustus 2019

21u35

Bron: AD.nl 0 Het onderzoek naar de verdwijning van de Nederlander Tob Cohen (69) in Kenia draait in de hoogste versnelling. De moordbrigade van de nationale recherche houdt alle opties open. Een ervan is dat de golfmagnaat en oud-topman van Philips het slachtoffer werd van een listig en boosaardig plan van zijn Keniaanse echtgenote en een vriendin.

Dat verklaart een bron dicht bij het onderzoek tegen aan AD.nl. Sarah Wairimu Kamotho (52) ontkent elke betrokkenheid bij de verdwijning van haar Nederlandse man, maar er zijn steeds meer aanwijzingen die in haar richting wijzen. Zo vertelde Cohen zijn zus in hun laatste telefoongesprek, omstreeks middernacht van 19 op 20 juli, dat Nancy ’s middags was langs geweest, vergezeld door twee verdachte types. Cohen noemde ze ‘goons', Engels voor laaggeplaatste leden van criminele bendes die simpele klussen ‘op straatniveau’ uitvoeren en daarbij het risico aanvaarden dat ze gepakt worden om de hoger geplaatste leden uit de wind te houden.



Cohen voelde zich niet op zijn gemak – hij vreesde al een tijdje voor zijn leven - en besloot te vertrekken om pas tegen middernacht weer thuis te komen.

Kikuyu

Die Nancy blijkt een vriendin te zijn van Cohens echtgenote. Zij sliep in de nacht van 19 op 20 juli niet thuis maar bij Nancy, ontdekten de rechercheurs. De vrouwen hebben veel gemeen: ze komen allebei uit Nyeri, een stad zo’n 100 kilometer ten noorden van Nairobi, en behoren tot de Kikuyu-stam (de grootste etnische groep in Kenia die volgens andere stammen een onevenredig grote greep heeft op de politiek en het zakenleven, red.).



Beide vrouwen trouwden ook een (half-)Joodse man met geld die financieel flink bijdroeg aan de opvoeding en opleiding van hun dochter (ze hebben er elk een) uit een eerder huwelijk.



Niks verdachts aan, maar wel erg toevallig gelet op de ontwikkelingen, zegt een bron dicht bij het onderzoek. Zo kwam Nancy enkele maanden geleden meteen opdagen toen de politie haar vriendin Sarah wilde arresteren nadat Cohen van de trap was geduwd en gewond aangifte tegen haar had gedaan van mishandeling. Het bezoek van Nancy aan Sarah op de dag voor de verdwijning van Cohen, doet bij de rechercheurs ook de wenkbrauwen fronsen.

Meer aanwijzingen

Cohen verklaarde voor zijn verdwijning tegenover de politie dat zijn vrouw op alle mogelijke manieren probeerde te bewerkstelligen dat zij (mede)eigenaar werd van zijn landgoed van 4,3 miljoen op de heuvels boven Nairobi. Enkele dagen voor zijn verdwijning, op 20 juli, vertelde hij een boezemvriend tijdens het golfen dat zijn leven in gevaar was en dat zijn vrouw verantwoordelijk zou zijn als hem iets overkwam.