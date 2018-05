Beklaagde toont penis in rechtszaal en wordt niet schuldig bevonden mvdb

Bron: New York Post 2 Een man die beschuldigd werd van een verkrachting is niet schuldig bevonden nadat hij zijn penis had getoond in de rechtszaal. De rechter in New Haven in de Amerikaanse staat Connecticut achtte beklaagde Desmond James (26) vrijdag niet schuldig, twee dagen na zijn opmerkelijke daad.

De feiten dateren uit 2012. Een vrouw die 's avonds te voet op weg was naar haar woonst, werd "door een zwarte man" verkracht. Desmond James beantwoordde aan het signalement dat de vrouw had opgegeven. Eens achter de tralies moest hij en anderen op het politiekantoor verschijnen in een zogenoemde 'line-up'. De vrouw wees James aan in de rij. De twintiger bleef zijn onschuld tot op het proces uitschreeuwen. Zijn advocaat zag zich genoodzaakt dan maar over te gaan tot een niet-alledaagse handeling.

If it’s not the light one, it’s not the right one Advocaat Todd Bussert

Volgens het slachtoffer had de man die haar verkrachtte een penis die lichtergetint was dan de rest van zijn lichaam. En da's bij James niet het geval. De rechter zag geen bezwaar. De beklaagde liet zijn broek en onderbroek zakken en toonde tien seconden lang zijn geslachtsdeel. Zijn penis is meer donker getint, stelden alle aanwezigen in de rechtszaal vast. Zijn advocaat Todd Bussert waande zich even de legendarische strafpleiter Johnnie Cochran (1937-2005) die moordverdachte O.J. Simpson vrijkreeg met het rijmpje "If the gloves don't fit, you must acquit". Bij Bussert werd dat "If it’s not the light one, it’s not the right one".

Hij betreurde dat zijn cliënt op zulke manier te kijk moest worden gezet, liet hij optekenen aan The New York Post. Temeer omdat aanwezig rechtbankpersoneel collega's per sms had ingelicht over hetgeen dat stond te gebeuren. De zittingzaal vulde zich plots met nieuwsgierigen. "Maar dat was het waard", besluit Bussert.

James is dan wel niet schuldig verklaard, hij blijft de komende jaren achter slot en grendel. De twintiger werd in het verleden veroordeeld tot 65 jaar cel voor de verkrachting van een tienjarig meisje tijdens een woninginbraak.